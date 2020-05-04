Четвёртый клип Little Big набрал более 100 млн просмотров на YouTube

Более 100 миллионов просмотров на YouTube набрал уже четвертый клип российской группы Little Big. Об этом музыканты сообщили на официальной странице группы в соцсети "ВКонтакте".
Четвертым клипом, перешагнувшим отметку в 100 миллионов просмотров, стал "Go Bananas". Он был опубликован на YouTube пять месяцев назад. Ранее данный рубеж уже перешагнули "I"m OK" (112 млн просмотров), "Faradenza" (226 млн просмотров ) и "Skibidi" (403 млн просмотрами).
Группа Little Big в этом году должна была представить Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2020". Он был отменен из-за пандемии коронавируса.
Видео: Youtube/Little Big
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