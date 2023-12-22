Четвёртую очередь "Острова фортов" намерены открыть ко Дню ВМФ

Ксения Шойгу уточнила, что работы по обустройству нового участка, который будет посвящен ВМФ, уже подходят к концу.

Четвертую очередь музейно-исторического парка "Остров фортов" в Кронштадте планируется открыть ко Дню Военно-морского флота России, сообщили "Ведомости Северо-Запад, ссылаясь на руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксению Шойгу.

Ксения Шойгу уточнила, что работы по обустройству нового участка уже подходят к концу. Здесь появятся несколько зон отдыха, две спортивные площадки, аллея и шесть арт-объектов морской тематики.

Четвертая очередь парка будет посвящена военно-морскому флоту. Это будет наиболее зеленый участок парка.

Ранее мы сообщили о том, что форт "Петр I" в Кронштадте восстановят за счет средств компании "Ташир".

Фото: "Остров фортов"