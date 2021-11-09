Мужчины считают себя жертвами нападения.

Четверо участников драки в Новой Москве заявили о своей невиновности. Об этом рассказали представители Общественной наблюдательной комиссии по российской столице. Подозреваемые в нападении на отца с ребенком считаю себя жертвами преступления. Сейчас все задержанные находятся на территории изолятора временного содержания (Петровка,38).

По словам фигурантов расследования, конфликт разгорелся из-за десяти рублей. Мужчины утверждают, что одного из них ударили бутылкой. При этом подозреваемые утверждают, что никто из них не трогал ребенка во время потасовки. Один из фигурантов дела трудился продавцом, еще один - курьером. Один из четверых не говорит по-русски. Он является гражданином одной из стран ближнего зарубежья.

Напомним, что еще трое - граждане РФ. Они получили гражданство девять лет назад. Сейчас мужчины обвиняют в покушении на убийство.

В сети появилось видео новой драки в московском метро.

Фото и видео: Telegram / SHOT