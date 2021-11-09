Двое мужчин избили пассажира на станции "Улица 1905 года".

В сети появилось видео новой драки в московском метро. Ролик опубликовали журналисты из Telegram-канала "112". Известно, что конфликт произошел на станции столичной подземки "Улица 1905 года", расположенной по Таганско-Краснопресненской линии. На кадрах видно как двое мужчин валят на пол третьего пассажира. После этого они начали избивать пострадавшего. Другие люди в вагоне поезда предприняли попытку остановить дебоширов. Они начали вмешиваться в преступление и угрожать зачинщикам вызовом правоохранительных органов. При этом рядом с хулиганами находились дети.

Ролик заканчивается тем что поезд в метро делает остановку на станции. После этого двое мужчин выходят из вагона на платформу. Они при этом оскорбляют гражданина и высказывают готовность продолжить драку. Очевидцы уточнили, что на место конфликта оперативно прибыли сотрудники полиции. Они составили протокол по факту совершенного преступления. Нападавшим был выписан штраф.

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Фото и видео: Telegram / 112