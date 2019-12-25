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Четырехлетний мальчик провалился под лед в Стрельне
Сегодня, 9:43
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nastya960

Четырехлетний мальчик провалился под лед в Стрельне

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Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Малолетний ребенок едва не утонул в Стрельне, провалившись под лёд. Об этом стало известно Piter.TV.

По имеющейся информации, четырехлетнего мальчика доставили в Детскую больницу в пятом часу вечера 25 марта. Он находится в тяжёлом состоянии после утопления в пресной воде. Мальчика забирали из частного дома на улице Свободы.

Ребёнок был в гостях у своего крестного. По недосмотру взрослых, он провалился под лед в бассейне во дворе.  

Подросток покалечился во время селфи на "Красном Треугольнике".

Фото: Piter.TV

Теги: провалился под лед, стрельна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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