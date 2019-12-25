Четырех подруг осудили условно за внушительную кражу из "Магнита" в Пушкине

Женщины вынесли из магазина различные продукты и средства гигиены.

Пушкинский районный суд Петербурга приговорил к условным срокам четырех подруг, которые украли множество продуктов из "Магнита" на Оранжерейной улице в Пушкине. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, двум ранее судимым дамам назначили по три года лишения свободы условно, двум другим воровкам – по два года условно.

Установлено, что не позднее 15.00 17 марта женщины, вступившие в сговор, приехали в магазин и тайно похитили со стеллажей открытой выкладки множество товаров. Воровки позаботились и о продуктах, и о средствах гигиены. Злоумышленницы решили забрать из магазина освежители воздуха и шампуни, краску для волос, прокладки, йогурты, овощи и зелень, пельмени, колготки, наборы суши, майонез, несколько видов сыра, сливочное масло, сметану, кофе, маслины. Особенно падкими подруги оказались до мяса, мясных продуктов и колбасы – таких товаров оказалось похищено больше всего. Набрав товаров, женщины прошли через кассу, не заплатив. Магазину причинили ущерб в 17 644 рубля.

В суде воровки признали вину и раскаялись в содеянном.

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Фото: Piter.TV