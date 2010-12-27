Четверо мигрантов покалечились в шахте лифта на стройке в Кронштадте

Граждане Узбекистана и Таджикистана смогли самостоятельно добраться до больницы.

В среду, 28 августа, в Кронштадтском районе четверо мигрантов рухнули в шахту лифта. По предварительным данным, инцидент произошел на стройке на берегу Финского залива. Пострадавшие смогли самостоятельно добраться до Городской больницы №36 святого праведного Иоанна Кронштадтского. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Среди пострадавших двое граждан Узбекистана (31 и 36 лет) и двое граждан Таджикистана (35 и 38 лет). Меньше всего пострадал 36-летний узбек – его отпустили домой с ушибами левого плеча и поясницы. Остальные получили тяжелые травмы: переломы позвоночника, ребер и других костей. На данный момент двое мигрантом лежат в реанимации, еще один находится в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители приступили к проверке. Подробности происшествия уточняются.

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Фото: Pixabay