Четыре десятка домов в центре Петербурга на час остались без света

Электроснабжение в Центральном и Адмиралтейском районах уже восстановили.

Около трех часов дня 25 февраля в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга начались перебои со светом, рассказали в соцсетях горожане. Без электроэнергии на некоторое время остались офисы в БЦ "Северная столица", торговые центры у Сенной площади, дома на Гороховой улице и в начале Московского проспекта.

В "Ленэнерго" рассказали, что виной неожиданного "затемнения" стала авария на оборудовании 6 кВ, специалисты устранили неполадки в четвертом часу дня. В общей сложности, без света больше часа были 40 домов, главная городская библиотека и Гостиный двор.

Ранее мы писали, что после выходных в Петербурге снова начались эвакуации судов.

Фото: pixabay