В Петербурге задержаны четыре человека за граффити в поддержку соратницы Навального

Художникам вменяют статью "Нарушение правил проведения массового мероприятия".

Петербургская полиция задержала четырех человек за попытку нарисовать граффити на трансформаторной будке в честь дня рождения бывшего координатора уфимского штаба Навального* Лилии Чанышевой. Об этом пишет ЗАКС.Ру.

По данным издания, художникам вменяют статью "Нарушение правил проведения массового мероприятия". На вопрос "Коммерсанта", при чем тут "митинговая" статья, в МВД оперативно ответить не смогли.

Известно, что задержанных доставили в 43-й отдел полиции в Петроградском районе. Спустя несколько часов двух из них отпустили, дела еще двух активистов суд вернул на доработку.

Макет баннера должен был появиться в Пушкарском саду утром 6 февраля, в день рождения Чанышевой. Сейчас она находится в московском СИЗО по обвинению в создании экстремистского сообщества. Соратнице Навального грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Росфинмониторинг включил Чанышеву, как и самого Навального, в список экстремистов.

Ранее мы писали, что новое уголовное дело в отношении Алексея Навального поступило в суд.

Фото: Instagram / lchanysheva

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.