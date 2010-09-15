Чертежи реконструкции трассы "Нарва" в Ленобласти обойдутся почти в 6 млн рублей

Рассмотрение заявок состоится 26 марта.

К осени 2021 года будет подготовлена рабочая документация по реконструкции участка федеральной трассы А-180 "Нарва" в Ленобласти. В марте будет выбран подрядчик. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Рассмотрение заявок состоится 26 марта. Подрядчик должен создать документацию для реконструкции участка трассы А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой. Заказчик – ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Начальная цена контракта составляет 5 миллионов 932 тысячи рублей.

Реконструировать предстоит участок с 31 по 54 километр. Госэкспертиза уже одобрила проектную документацию работ, однако ещё не готова рабочая документация. Все чертежи, смета, ведомость объемов работы должны быть готовы к сентябрю.

На обслуживание видеокамер на дорогах Упрдор "Северо-Запад" выделило 113 млн рублей.

Фото: Piter.tv