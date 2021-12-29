Чернышенко заявил о необходимости наращивания новых инженерных кадров

Это поможет России выйти на восьмое место среди лучших стран по объему исследований и разработок.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил на совещании у премьер-министр Михаила Мишустина, что в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы" готовятся новые инженерные кадры. Они должны будут помочь России выйти на восьмое место среди лучших стран по объему исследований и разработок.

По словам Чернышенко, федеральные проекты по направлению "Наука" должны обеспечить технологический суверенитет России.

Один из показателей суверенитета – присутствие России в числе 10 сильнейших стран по науке. Сейчас наши заделы позволяют нам удерживаться (в первой десятке). Но в рамках федпроектов мы ставим более амбициозные цели. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России

Вице-премьер сказал, что инженерную подготовку необходимо поднять на новый уровень. Для этого создадут 30 передовых инженерных школ.

Дмитрий Чернышенко также заявил, что в РФ к 2030 году обеспечат цифровую идентификацию при получении услуг для 75 млн граждан.

Видео: Youtube/Россия 24