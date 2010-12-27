В Петербурге оштрафовали ответственного за мост Бетанкура

Начальника дорожного предприятия признали виновным в гололедице и сугробах.

В понедельник, 25 марта, Петроградский районный суд вынес свой приговор в отношении начальника автоколонны ООО "ПрофиТорг" Романа Цветкова, который несет ответственность за состояние моста Бетанкура. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что Цветков пренебрег своими обязанностями и поставил под угрозу жизнь и здоровье других людей. Снег, который не убирался с моста, создавал помехи движению на Петровском проспекте, на съезде и въезде на переправу. Также на дороге было очень скользко.

Цветков признал свою вину. Он пояснил, что сотрудники предприятия не успевали избавляться от последствий затяжных снегопадов. Вследствие чего мост пришел в плачевное состояние.

Суд признал виновным начальника автоколонны ООО "ПрофиТорг " и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, что с начала зимы в городе выпали рекордные два метра снега. К концу марта под мостом Бетанкура до сих пор лежит снег. Неубранные сугробы поражают горожан глубоким черным цветом. Вода после таяния такого снега попадет в почву и Малую Неву. Чем это закончится, неизвестно.

Ранее мы писали, что в городе на Неве официально появился Серный мост.

Фото: Википедия