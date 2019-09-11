Пропавшие бюллетени после муниципальных выборов в Петербурге нашлись на складе в Ленобласти

Председатель избирательной комиссии №72 Александр Белов спрятал избирательные бюллетени на складе. Правда всплыла только через 10 месяцев, рассказали в группе "Муниципальное образование № 72" в ВКонтакте.
Как сообщил глава образования Павел Швец, 21 ноября 2019 полномочия муниципального образования №72 были переданы ТИК №23.
К тому времени председатель нашей муниципальной избирательной комиссии Александр Белов уже долгое время не появлялся на рабочем месте и нам пришлось вскрывать кабинет, чтобы изъять документацию для передачи ТИКу 23.
говорится в сообщении.
Бюллетеней найдено не было, а Белов так и не появлялся. Узнать, где же они были, удалось только сейчас. Оказалось, что мужчина спрятал бюллетени на складе в Ломоносовском районе Ленобласти. Он заключил договор аренды на 3 месяца, однако мешки так и не забрал. В итоге со склада позвонили по городскому телефону в муниципальное образование с вопросом, собираются ли они освобождать ячейку.
Один из комментаторов поинтересовался, предусмотрена ли за это какая-либо ответственность.
Так а что формально предъявить? Он их оставил на хранение, а потом про это просто забыл. Решение горизбиркома о передаче документов исполнено. Председатель в комиссии больше не работает.
ответил Павел Швец.
В сентябре ЦИК РФ предложил Горизбиркому Петербурга досрочно сложить полномочия.
Фото: vk.com/spbmo72
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все