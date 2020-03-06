Чемпионат Европы по профмастерству EuroSkills в Петербурге перенесли на 2023 год

Чемпионат проведут в середине августа 2023 года.

В среду, 10 февраля, чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills St. Petersburg было решено перенести на год вперед – мероприятие запланировали на 16-20 августа 2023 года, хотя чемпионат должен был пройти в 2022 году, сообщил Смольный.

Причиной переноса стала пандемия коронавируса. Власти уверены, что к 2023 году ситуация стабилизируется, и проведение подобных массовых мероприятий будет безопасным для участников. Губернатор Северной столицы отметил, что подготовка к соревнованию будет продолжаться, чтобы сделать EuroSkills настоящим праздником.

Помимо этого, власти города планируют ввести безвизовый въезд для участников соревнований.

Ранее мы писали, что в Петербурге не хватает волонтеров Евро-2020.

Фото: Смольный