Петербург станет городом-организатором EuroSkills в 2022 году

Международное жюри единогласно проголосовало за назначением Петербурга площадкой проведения соревнования в рабочих специальностях в 2022 году.

Губернатор Георгий Полтавченко отправился с петербургской делегацией в Венгрию, чтобы представить кандидатуру города на проведение международного мероприятия Euro Skills в 2022 году. Вопрос рассматривался в Будапеште. Официальные представители Северной столицы находятся за границей в течение двух дней. Вместе с главой города в поездке участвуют вице-губернатор Олег Марков и председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева.

Пресс-служба администрации Полтавченко рассказала, что итоговое заседание относительно заявки Петербурга прошло 7 марта. Представитель ведомства Андрей Кибитов подтвердил о признании российского города в качестве организатора мероприятия 2022 года. Голосование прошло единогласно. Жюри сошлись в мнении, что Северная столица - наилучший кандидат на данную роль. Отметим, что заявка на проведение является совместным проектом Петербурга, Ленинградской и Новогородской области.

Напомним, что Euro Skills - это соревнования по мастерству в профессиях, связанных с ручным трудом. В них принимают участие молодые люди до 25 лет. Мероприятия проводятся дважды в год.

Ранее Piter.tv публиковал сведения о том, что в город на Неве приезжала комиссия Euro Skills, чтобы проверить готовность к принятию соревнования международного уровня.

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