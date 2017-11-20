Петербург может стать местом проведения EuroSkills-2022

В Северную столицу посетили организаторы EuroSkills, чтобы проверить готовность города принять данное мероприятие в 2022 году.

Санкт-Петербург поборется за право проведения международного чемпионата EuroSkills-2022. Об этом сообщили представители Смольного днем 21 февраля. Уже сейчас город на “пригодность” проверяют специалисты отборочного комитета. Для этого организаторы прислали делегацию директоров мероприятия. Во главе комиссии встала президент WorldSkills Europe Дита Трайдас. Женщина удостоилась личной встречи с губернатором Северной столицы.

Губернатор рассказал иностранцам, что Петербург всегда поддерживал рабочие профессии. В Московском парке Победы даже организована аллея героев Труда. Аргументами “за” глава города назвал развивающееся средне специальное образование, после которого студенты трудоустраиваются в первый же год после выпуска из учебного заведения. К тому же, город на Неве с 2013 года принимает региональные соревнования по “трудовым” профессиям.

Напомним, что общее количество участников региональных чемпионатов WorldSkills в России составило 1,5 миллиона человек. Представитель комиссии считает, что такие показатели положительно повлияют на решение. Если Санкт-Петербургу доверят организацию мероприятия, то основной площадкой для этого станет “Экспофорум”. Дмитрий Медведев уже подписал указ о “благоприятных условиях” для въезда в страну иностранцев, которые приедут на соревнования.

