Петербуржцам рассказали, чем полезна и вредна черешня

В ста граммах черешни содержится достаточно много полезных веществ.

С приходом лета многие задаются вопросом: в каком количестве можно есть черешню. Телеканал "Санкт-Петербург" рассказал, чем она полезна и вредна.

В ста граммах черешни содержится достаточно много полезных веществ (белок, органические кислоты, витамины). Черешня является противовоспалительным, антиоксидантным средством.

При употреблении большого количества черешни не произойдёт передозировки. Водорастворимые витамины не создают запасов – излишнее выводится с мочой. При этом избыток черешни негативно сказывается на процессе снижения массы тела при ожирении.

При этом врач-диетолог Круглова, что при переедании черешня вызывает вздутие живота, тяжесть..

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