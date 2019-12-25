Терапевт рассказала, чем опасна живая новогодняя ёлка

Как правило, покупатели не интересуются способами обработки дерева, а также условиями, в которых его выращивали.

Новогодняя ночь не может обойтись без традиционной ёлки, однако к выбору "лесной красавицы" нужно подходить с осторожностью. О том, какие противопоказания существуют для установки в квартире живого дерева, рассказала врач-терапевт Яна Осинцева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Эксперт подчеркнула, что живое дерево выделят эфирные масла, причём их концентрация значительно увеличивается в тепле. Это может способствовать развитию обострения у аллергиков. Кроме того, для людей, подверженных аллергиям, представляют опасность грибковые споры. Они также могут содержаться в стволе и ветвях ёлки.

Как правило, покупатели не знают способы обработки дерева и условий, в которых его выращивали, добавила Осинцева. По словам медика, симптомы могут проявляться постепенно, поэтому необходимо соблюдать осторожность.

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