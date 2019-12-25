  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Терапевт рассказала, чем опасна живая новогодняя ёлка
Сегодня, 16:52
143
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Терапевт рассказала, чем опасна живая новогодняя ёлка

0 0

Как правило, покупатели не интересуются способами обработки дерева, а также условиями, в которых его выращивали.

Новогодняя ночь не может обойтись без традиционной ёлки, однако к выбору "лесной красавицы" нужно подходить с осторожностью. О том, какие противопоказания существуют для установки в квартире живого дерева, рассказала врач-терапевт Яна Осинцева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Эксперт подчеркнула, что живое дерево выделят эфирные масла, причём их концентрация значительно увеличивается в тепле. Это может способствовать развитию обострения у аллергиков. Кроме того, для людей, подверженных аллергиям, представляют опасность грибковые споры. Они также могут содержаться в стволе и ветвях ёлки. 

Как правило, покупатели не знают способы обработки дерева и условий, в которых его выращивали, добавила Осинцева. По словам медика, симптомы могут проявляться постепенно, поэтому необходимо соблюдать осторожность.

Ранее юрист рассказал, должны ли работодатели дарить подарки детям сотрудников на Новый год.

Фото: Pxhere

Теги: новогодняя елка, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии