Юрист рассказал, должны ли работодатели дарить подарки детям сотрудников на Новый год

Иногда этот пункт входит в коллективный договор или в локальный нормативно-правовой акт.

Юрист Мария Меренкова рассказала, должны ли руководители компаний дарить новогодние подарки детям сотрудников. По словам адвоката, закон данную область никак не регламентирует.

Специалист сообщила "Невским Новостям", что решение зависит от личного желания работодателя. Иногда этот пункт входит в коллективный договор или в локальный нормативно-правовой акт.

По словам Маренковой, если организации вручают подарки подчиненным, то и дети "декретных" сотрудников не должны остаться в стороне.

Ранее на Piter.tv: стало известно, сколько денег тратят петербуржцы на подарки к Новому году.

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