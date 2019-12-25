  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Юрист рассказал, должны ли работодатели дарить подарки детям сотрудников на Новый год
Сегодня, 16:45
159
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Юрист рассказал, должны ли работодатели дарить подарки детям сотрудников на Новый год

0 0

Иногда этот пункт входит в коллективный договор или в локальный нормативно-правовой акт.

Юрист Мария Меренкова рассказала, должны ли руководители компаний дарить новогодние подарки детям сотрудников. По словам адвоката, закон данную область никак не регламентирует. 

Специалист сообщила "Невским Новостям", что решение зависит от личного желания работодателя. Иногда этот пункт входит в коллективный договор или в локальный нормативно-правовой акт.

По словам Маренковой, если организации вручают подарки подчиненным, то и дети "декретных" сотрудников не должны остаться в стороне. 

Ранее на Piter.tv: стало известно, сколько денег тратят петербуржцы на подарки к Новому году.

Фото: Pxhere

Теги: мнения, новый год, подарки детям, работодатели, юрист
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии