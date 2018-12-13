Чем интересен для пользователей Xiaomi Redmi 5 Plus

Piter.TV публикует пять причин, почему стоит купить этот смартфон.

Чуть больше года назад известный производитель Ксиоми выпустил в продажу новую модель современных мобильных телефонов, которые сразу же стали популярными среди пользователей, которые не хотят переплачивать баснословные суммы за имя бренда, но желают получить многофункциональное устройство.

Для покупки именно этого гаджета есть целых пять веских причин:

1. Продукт относится к одним из наиболее доступных в ценовом плане смартфонов с экраном типа FullView (дисплей имеет параметры 18:9 и небольшие рамки по всему периметру). Благодаря такому решению производитель смог сделать экран больше (5,99 дюймов). При этом была полностью сохранена ширина самого корпуса. Она осталось, как у предшественника.

2. Несмотря на бюджетность, девайс отличается высоким качеством воспроизведения картинки. Установлена IPS-матрица 2160x1080 пикселей. Показали достаточно высокие, как и непосредственно контрастность, яркость, цветопередача. Стоит отметить, что для моделей из недорогой серии это очень большая редкость. При использовании не возникает ощущения дешевизны аппарата.

3. Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 625, обеспечивающему устройству довольно неплохое быстродействие. Для техники этого ценового сегмента чип, оснащенный им, на сегодняшний день является отличным решением. Здесь сочетается высокопроизводительность и энергоэффективность.

4. Каждый обладатель изделия (подробнее о мобильнике Xiaomi Redmi 5 Plus можно узнать, изучив его технические характеристики) открывает для себя ряд возможностей. Можно без проблем запустить мобильные игрушки с нормальным числом кадров, воспроизводимых за секунду, например, в играх наподобие World of Tanks Blitz или в период баталий в шутерах (трехмерных).

5. Если человек неравнодушен к бенчмаркам, то в данном случае набирается около 65 тысяч баллов в AnTuTu. Хорошим вариантом станет изделие с 4 гигами ОП и 64 постоянной памяти. Так, вам не нужна будет microSD и вы сможете пользоваться второй симкой. К тому же, ограничений или неудобств в производительности вы не заметите.

Что можно отнести к минусам

Не бывает так, чтобы все было совсем уж гладко. Естественно, наблюдаются и некоторые недостатки.

1. По традиции для бюджетных гаджетов Xiaomi (https://ru.wikipedia.org/wiki/Xiaomi) здесь отсутствует NFC-модуль. Следовательно, пользователи не могут оперативно подключиться к колонкам беспроводного типа и наушникам. Оплата по системе Android Pay покупок им тоже недоступна.

2. В продукте, как и раньше встроен microUSB-разъем. Более удобная версия в виде USB Type-C не задействована в девайсах этой ценовой категории.

3. Разъем в 3.5 миллиметров, чтобы подключить наушники можно вполне считать достоинством, так как немногие готовы перейти на более дорогую гарнитуру по типу беспроводного оснащения. Но к качеству звучания больше подходит формулировка среднее, чем высокое.

В любом случае положительных качеств больше, чем отрицательных.

Фото: ВКонтакте / Xiaomi