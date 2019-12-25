Мужчина разбился, выпав из окна на улице Шкапина

На место происшествия приехала реанимация и полиция.

Днем 9 апреля в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ЧП. По словам очевидцев, из окна дома №9-11 на улице Шкапина выпал мужчина. В сети появились фотографии с места происшествия.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. На снимках можно увидеть тело человека, лежащее на асфальте под окнами дома. На место ЧП приехали полицейские, машина скорой помощи и реанимация. Тело умершего накрыли тканью.

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Фото: Telegram / Мегаполис