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Мужчина разбился, выпав из окна на улице Шкапина
Сегодня, 14:02
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Alena_Zinovieva

Мужчина разбился, выпав из окна на улице Шкапина

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На место происшествия приехала реанимация и полиция.

Днем 9 апреля в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ЧП. По словам очевидцев, из окна дома №9-11 на улице Шкапина выпал мужчина. В сети появились фотографии с места происшествия.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. На снимках можно увидеть тело человека, лежащее на асфальте под окнами дома. На место ЧП приехали полицейские, машина скорой помощи и реанимация. Тело умершего накрыли тканью.

Ранее мы писали, что врачи не смогли спасти захлебнувшегося у дамбы рыбака.

Фото: Telegram / Мегаполис

Теги: выпал из окна, обнаружение трупа, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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