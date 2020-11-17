Человек в горящей куртке сорвался с Крестовского моста

Вечером в понедельник, 16 ноября, петербуржцы стали свидетелями необычного трюка, сообщила "Фонтанка".
Любитель острых ощущений с горящей курткой перелез через перила Большого Крестовского моста и упал в Малую Невку. Затем мужчина вынырнул и поплыл. Действия на мосту снимал другой человек. Очевидцы тоже засняли инцидент и опубликовали видео в социальных сетях. Отмечается, что в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти о произошедшем ничего не знают.
Ранее мы писали, что в магазине на Купчинской улице грабитель украл "Киндеры" и избил продавца.
Видео: "Фонтанка"
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