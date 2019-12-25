Частичная мобилизация объявлена в Азербайджане

Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Нагорный Карабах.

В Азербайджане объявлена частичная мобилизация из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Распоряжение подписал президент республики Ильхам Алиев. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Мобилизация стартует со дня подписания соответствующего распоряжения президента.

Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Нагорный Карабах. Минобороны Азербайджана заявило о более 550 убитых армянских военных.

Фото: pixabay.com