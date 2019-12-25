Чартеры свяжут Петербург с удаленными регионами России

Россия вошла в тройку стран мира по темпам восстановления внутреннего туризма.

Чартерные рейсы могут связать Петербург с удаленными регионами России. Авиасообщение между Северной столицей и другими городами страны запустят в рамках программы по поддержке внутреннего туризма. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании городского правительства, передает Ассоциация туроператоров.

По словам Догузовой, именно внутренний туризм стал "якорем" для восстановления туристической отрасли в нашей стране. Сегодня Россия входит в тройку лидеров по темпу восстановления внутреннего туризма.

Ранее была названа сумма, которую оставляют обычные и деловые туристы в Петербурге.

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