Церковь Ингрии готовится выбрать нового епископа в Петербурге

В 2020 году нынешнему епископу исполнится 67 лет и он покинет должность.

Нынешний епископ церкви Ингрии уходит на пенсию. Сейчас готовятся выборы нового епископа в Евангелическо-лютеранской церкви в Петербурге. Известно, что мероприятие назначено на 19 октября в Соборе святой Марии на Конюшенной улице. На данный момент есть четверо претендентов на должность. Голосование будет тайным.

В прошлый раз епископа выбирали в 1995 году. Тогда пост занял Арри Кугаппи. В феврале 2020 года мужчина отметит 67 день рождения. Этот возраст для глав церквей считают предельным. Освободившееся место хотят занять главный секретарь прихода Кафедрального собора святой Марии, настоятель прихода в Губницах, настоятель саратовского прихода святого Иоанна и настоятель прихода "Хаапакансгас" в Юкках. Каждый из претендентов имеет семью. Они служили в армии. Двое из кандидатов являются коренными ленинградцами, еще два живут в Ленинградской и Саратовской областях. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

Напомним, что голосующим раздадут бюллетени с фамилиями. Отдать предпочтение можно только лично. В мероприятии участвуют все члены Синода. А это 24 представителя мирян и 10 священнослужителей из регионов страны, пасторы и диаконы. В общей сложности в список войдут около 120 человек. Точный перечень будет установлен в ближайшее время.

Ранее Piter.tv писал о том, что прихожане из Озерков недовольны возможным сносом храма.

Фото: Piter.tv

