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Церковь Ингрии готовится выбрать нового епископа в Петербурге
Сегодня, 7:16
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lesjasap

Церковь Ингрии готовится выбрать нового епископа в Петербурге

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В 2020 году нынешнему епископу исполнится 67 лет и он покинет должность.

Нынешний епископ церкви Ингрии уходит на пенсию. Сейчас готовятся выборы нового епископа в Евангелическо-лютеранской церкви в Петербурге. Известно, что мероприятие назначено на 19 октября в Соборе святой Марии на Конюшенной улице. На данный момент есть четверо претендентов на должность. Голосование будет тайным. 

В прошлый раз епископа выбирали в 1995 году. Тогда пост занял Арри Кугаппи. В феврале 2020 года мужчина отметит 67 день рождения. Этот  возраст для глав церквей считают предельным. Освободившееся место хотят занять главный секретарь прихода Кафедрального собора святой Марии, настоятель прихода в Губницах, настоятель саратовского прихода святого Иоанна и настоятель прихода "Хаапакансгас" в Юкках. Каждый из претендентов имеет семью. Они служили в армии. Двое из кандидатов являются коренными ленинградцами, еще два живут в Ленинградской и Саратовской областях. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. 

Напомним, что голосующим раздадут бюллетени с фамилиями. Отдать предпочтение можно только лично. В мероприятии участвуют все члены Синода. А это 24 представителя мирян и 10 священнослужителей из регионов страны, пасторы и диаконы. В общей сложности в список войдут около 120 человек. Точный перечень будет установлен в ближайшее время. 

Ранее Piter.tv писал о том, что прихожане из Озерков недовольны возможным сносом храма.

Фото: Piter.tv
 

Теги: епископ, синод, церковь ингрии
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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