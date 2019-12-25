Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

Таким образом, показатель вернулся к своему историческому минимуму конца 2013 года - начала 2014.

Банк России сообщил о снижении ключевой ставки на 0,5% - до 5,5% годовых. Таким образом, показатель вернулся к своему историческому минимуму конца 2013 года - начала 2014. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

В Центробанке отметили, что с момента заседания Совета директоров в марте ситуация кардинально изменилась. Банк пересмотрел базовый сценарий прогноза и решил перейти в область мягкой денежно-кредитной политики.

Во время борьбы с коронавирусом во всем мире, в том числе и России, были введены существенные ограничения, что негативно сказалось на экономической активности. При этом ситуация на глобальных финансовых рынках стабилизировалась.

Напомним, ключевая ставка – это минимальная процентная ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. По прогнозам Центробанка, в этом году уровень инфляции составит 3,8-4,8%. В дальнейшем этот показатель стабилизируется в районе 4%.

Ранее Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева.

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