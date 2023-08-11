Центробанк может начать публикацию прогноза по курсу рубля

Алексей Заботкин рассказал о планах госрегулятора.

Банк России по-прежнему рассматривает вопрос публикации прогнозов по курсу национальной валюты, а также планирует начать публиковать их в первом полугодии 2024 года. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделал заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин. Эксперт пояснил, что вопрос не будет отложен на неопределенный срок, так как остается в плане работы по расширению кругу тех показателей, которые входят в макроэкономический прогноз.

Является частью инициативы по расширению и обогащению наших инструментов коммуникации с экспертным обществом, с бизнесом, гражданами. Эти новые инициативы будут реализованы в первом полугодии следующего года как в части расширения показателей в составе прогноза, так и других идей, связанных с более развернутым обсуждением решений по ставке. Алексей Заботкин, глава ЦБ РФ

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Фото и видео: YouTube / Банк России