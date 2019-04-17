Центробанк хочет ограничить полную стоимость кредита по всем видам ссуд

С середины 2022 года в силу вступит требование об ограничении полной стоимости кредита по ипотеке.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк считает необходимым распространить механизм ограничения полной стоимости кредитов на все виды ссуд. Об этом она сказала в ходе своего выступления в Совете Федерации.

По ее словам, начиная с середины 2022 года в силу вступит требование об ограничении полной стоимости кредита по ипотеке.

Но мы считаем важным, для этого нужно изменение законодательства. Эльвира Набиуллина, глава Банка России

Напомним, ограничение полной стоимости потребительских кредитов действует на территории Российской Федерации с 2015 года.

Ранее мы сообщали, что объем просроченных кредитов физических лиц на начало сентября текущего года составил 1,006 триллиона рублей в РФ. С начала 2021 года рост составил почти восемь процентов (73 миллиарда рублей). По сравнению с прошлым годом темпы прироста портфеля "плохих" долгов на данный момент ниже.

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