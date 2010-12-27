Так, доллар стоит 63,5851 руб, а евро - 71,6593 руб.

В пятницу, 5 июля, стало известно о том, что Центробанк России повысил курсы доллара и евро к предстоящим выходным. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Доллар вырос на 0,1828 руб. Теперь американская волюта стоит 63,5851 руб. Евро повысился на на 0,1173 руб. Так, в данный момент европейская валюта стоит 71,6593 руб.

Кроме того, эксперты заявили, что курс рубля незначительно снижается к доллару и растет к евро.

Ранее мы сообщали о том, что к 2024 году в Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе.

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