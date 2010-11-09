К 2024 году в Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе

Высота башни составит 405 метров, стилобата – 80 м.

В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе. Строить его будут не менее двух тысяч человек. Об этом журналистам рассказал гендиректор компании Марс Газизуллин.

В проект планируется вложить 30 миллиардов рублей. Высота башни составит 405 метров, стилобата – 80 м, в здании будет 101 надземный этаж и 3 подземных. Размещаться тут будут не только офисы, коммерческие помещения, но и жилье (более 1,5 тысяч квартир).

Рабочие уже начали устанавливать тестовые сваи и ограждение котлована. Высотка должна появиться к осени 2024 года.

В конце 2018 года "Лахта-Центр" признали самым экологичным небоскребом России.

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