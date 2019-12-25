Центр транспортного планирования проведет исследования пассажиропотоков в Северной столице

И, в том числе, опрос петербуржцев.

СПБ ГБУ "Центр транспортного планирования" решило провести исследование пассажиропотоков в Северной столице. Согласно закупке, которую разместило предприятие, целью этой работы станет оценка эффективности нынешней маршртутной сети. Эта самая оценка будет использована для разработки математической модели пассажиропотоков.

Исследование будут проводить не только в самом Петербурге, но и в прилегающих районах Ленобласти. Тех, которые имеют общие с Северной столицей маршруты общественного транспорта.

Предполагается, в частности, провести социологическое исследование. Им, как намечено, будет охвачено не менее 500 человек в каждой из 10 зон опроса. Суть его вкратце сводится в следующему: выяснить, куда ездят люди, сколько времени добираются "от точки до точки", каким транспортом предпочитают при этом пользоваться.

На всю эту работу из бюджета Петербурга выделяется 12 миллионов рублей. Завершить ее надо до 3 декабря. А заявки от компаний, желающих взяться за это дело, Центр транспортного планирования ждет до 14 сентября.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге усилят движение автобусов по четырем маршрутам.

Фото: vk.com/vmeste_s_pat