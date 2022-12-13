Центр спорта Выборгского района Петербурга готовы отремонтировать за 74,9 млн рублей

Исполнитель займётся работами над фасадом, отделкой и системами инженерных коммуникаций.

Администрация Выборгского района Северной столицы объявила тендер на капитальный ремонт в ГБУ "Центр спорта Выборгского района". Судя по данным портала ЕИС, начальная цена контракта составляет 74,9 млн рублей. На закупку обратил внимание Piter.TV.

Учреждение расположено на проспекте Пахоменко. Исполнитель контракта должен в течение 240 календарных дней провести работы над фасадом, отделкой и системами инженерных коммуникаций (вентиляцией, отоплением, водопроводом, канализацией, электросетями и сигнализацией. Также будет организован доступ в здание для маломобильных групп населения.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 20 января.

Ранее мы сообщили о том, что на строительство теплосетей в Шушарах планируют выделить 55 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / Центр спорта Выборгского района