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Центр спорта Выборгского района Петербурга готовы отремонтировать за 74,9 млн рублей
Сегодня, 14:30
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Центр спорта Выборгского района Петербурга готовы отремонтировать за 74,9 млн рублей

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Исполнитель займётся работами над фасадом, отделкой и системами инженерных коммуникаций.

Администрация Выборгского района Северной столицы объявила тендер на капитальный ремонт в ГБУ "Центр спорта Выборгского района". Судя по данным портала ЕИС, начальная цена контракта составляет 74,9 млн рублей. На закупку обратил внимание Piter.TV.

Учреждение расположено на проспекте Пахоменко. Исполнитель контракта должен в течение 240 календарных дней  провести работы над фасадом, отделкой и системами инженерных коммуникаций (вентиляцией, отоплением, водопроводом, канализацией, электросетями и сигнализацией. Также будет организован доступ в здание для маломобильных групп населения. 

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 20 января. 

Ранее мы сообщили о том, что на строительство теплосетей в Шушарах планируют выделить 55 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / Центр спорта Выборгского района

Теги: госзакупки, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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