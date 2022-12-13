На строительство теплосетей в Шушарах планируют выделить 55 млн рублей

Закупку уже размещали ранее. В середине декабря работы оценивались в 61,4 млн рублей.

ООО "Теплоэнерго" повторно объявило тендер на строительство тепловых сетей от котельной в районе Детскосельский посёлка Шушары. Как выяснил Piter.TV из данных портала ЕИС, начальная цена контракта снизилась с ранее заявленных 61,4 млн до 55,3 млн рублей.

Предыдущий конкурс так и не был завершён, так как на исполнение контракта не нашлось претендентов. Напомним, что в закупке идёт речь о мероприятиях вблизи дома № 41 по Центральной улице. Подрядчику поручат проложить участок реконструируемых теплосетей около пересечения с Муромской улицей до тепловой камеры ТК-19.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 26 января.

Ранее мы сообщили о том, что УФАС дважды приостановило закупку по оснащению моста Александра Невского средствами транспортной безопасности.

Фото: Piter.TV