УФАС дважды приостановило закупку по оснащению моста Александра Невского средствами транспортной безопасности

Начальная цена контракта составляла 45,3 млн рублей. Сейчас она снижена до 26,7 млн.

Петербургское УФАС дважды приостановило определение поставщика в рамках тендера на оснащение моста Александра Невского средствами по транспортной безопасности. Как стало известно Piter.TV из данных портала ЕИС, закупку разместило ГБУ "Мостотрест". В качестве подрядчика планировали выбрать АО "Аспект СЗ", а начальная цена контракта составляла 45,3 млн рублей.

Судя по проектной документации, подрядчику предстояло снабдит мост интеллектуальной системой видеонаблюдения, а также системами оповещения, охранной сигнализации и внешней линии связи. Завершить работы планировали не позднее 31 мая 2023 года.

В первый раз итоги аукциона были подведены ещё 24 ноября, однако за ними последовала жалоба ООО "Заслон-Инжиниринг". Сейчас жалобщик объявился повторно, а цена работ сократилась до 26,7 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что на освещение квартала Малой Охты выделят почти 170 млн рублей.

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