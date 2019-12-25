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В следующем году в Ленобласти откроется круглогодичный центр компетенций
Сегодня, 15:33
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В следующем году в Ленобласти откроется круглогодичный центр компетенций

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Всего из 16-ти участников в конкурсе победили 11 регионов страны.

В 2024 году в Ленобласти на базе ГБУ ЛО "Центр патриотического воспитания" появится центр компетенций "Безопасность и профилактика". Организация будет создана благодаря победе 47-ого региона во всероссийском конкурсе Росмолодёжи по созданию круглогодичных центров компетенций среди субъектов РФ.

Отметим, что новый центр компетенций войдёт в структуру молодёжной политики Ленобласти.

Всего из 16-ти участников в конкурсе победили 11 регионов страны. В каждом из них откроется свой центр компетенций для постоянного накопления опыта и знаний. 

Ранее мы сообщили о том, что  Ленобласть принимает финал кубка Петербурга по ралли-кроссу.

Фото: Центр "Авангард" Ленинградская область

Теги: ленинградская область, центр компетенций
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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