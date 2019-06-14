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Ленобласть принимает финал кубка Петербурга по ралли-кроссу
Сегодня, 13:47
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Ленобласть принимает финал кубка Петербурга по ралли-кроссу

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Ралли-кросс – это автомобильные гонки по закольцованной трассе на смешанном покрытии, где грунтовые участки сменяют асфальт.

Более 20 спортсменов выходят в финал Кубка Санкт-Петербурга по ралли-кроссу "RallyX Igora Drive 2023", который пройдет в Приозерском районе 17 сентября на автодроме "Игора Драйв".

Ралли-кросс – это автомобильные гонки по закольцованной трассе на смешанном покрытии, где грунтовые участки сменяют асфальт. Заезды очень динамичны и интересны – каждая гонка длится от 4 до 6 кругов. 

Соревнования пройдут в 8-ми классах: от кросс-картов, за рулем которых стартуют самые юные участники, до мощных, специально подготовленных автомобилей с каркасом безопасности класса "Суперавто".

Зрители смогут наблюдать за ходом гонки с открытой трибуны в сопровождении профессионального комментатора.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: гонки, ралли-кросс
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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