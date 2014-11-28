Центр по оказанию коммунальных услуг откроется на проспекте Энгельса

Инвестору поручено возвести комплекс, состоящий из нескольких профильных подразделений. Затем объекты будут переданы в городскую собственность в рамках договора купли-продажи.

Власти Петербурга намерены открыть современный центр по оказанию коммунальных услуг на проспекте Энгельса в Выборгском районе. Информацией поделилась пресс-служба городского комитета по инвестициям.

Так, Смольный уже одобрил целевое предоставление земельного участка площадью свыше 2 тыс. кв.м. для строительства административных зданий для организации, оказывающей коммунальные услуги.

Инвестору поручено возвести комплекс, состоящий из нескольких профильных подразделений. Затем объекты будут переданы в городскую собственность в рамках договора купли-продажи. Общая площадь комплекса составит не менее 120 кв.м. Он будет подведомственен Жилищному агентству Выборгского района.

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Фото: Администрация Петербурга