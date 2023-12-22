Центр инженерных разработок создадут в Петербурге

Задача нового Центра заключается в увеличении объёма научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

В Северной столице намерены создать Центр инженерных разработок. Об этом заявил вице-губернатор Кирилл Поляков в своём Telegram-канале.

Чиновник подчеркивает, что центр будет создан на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета при участии "Технопарка Санкт-Петербурга". Задача нового Центра заключается в увеличении объёма научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Здесь будут создаваться комплектующие по аддитивным технологиям для различных отраслей промышленности, включая судостроение и медицину.

Поляков также отмечает, что вся инфраструктура Технопарка, которая включает в себя уникальное оборудование, инновационные разработки инжиниринговых центров, в том числе в области информационных технологий, радиоэлектроники, биохимии, а также высококвалифицированный персонал, поможет Центру стать новой площадкой для решения сложных технологических задач.

Ранее мы сообщили о том, что под Московским вокзалом в Петербурге намерены проложить тоннель.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков