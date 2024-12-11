Пробки сковали центр Петербурга днём 31 января

В бордовый цвет окрасились Дворцовый проезд, Дворцовый мост и стрелка Васильевского острова.

В пятницу днем автомобилисты столкнулись с серьезными пробками в центре Санкт-Петербурга. Пробки парализовали движение у Дворцового и Троицкого мостов.

Транспортный поток практически остановился на Дворцовом мосту и перед ним в направлении Невского проспекта. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", бордовым цветом на карте отмечены Дворцовый проезд, Дворцовый мост и стрелка Васильевского острова.

В обратном направлении Невский проспект встал в пробке перед набережной канала Грибоедова. Также затруднено движение на Троицком мосту со стороны Петроградской стороны в сторону центра города. Причины образования заторов на данный момент неизвестны.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге с 3 и 4 февраля ограничат движение в трех районах.

Фото: сервис "Яндекс.Пробки"