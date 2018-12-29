Центр Петербурга сковали пробки в 7 баллов

В четверг, 10 января, центр Северной столицы сковали пробки в 7 баллов. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Проехать от Садовой улицы до Невского проспекта совершенно невозможно. Тоже самое и от улицы Марата до Гончарной улицы и от площади Восстания до моста Александра Невского. Дурдом
отмечает автовладелец
Кроме того, плотное движение наблюдается и на Васильевском острове на участке Среднего проспекта от Кадетской линии до 10-й и 11-й линий.
Также затор образовался и по Кантемировской улице в направлении Выборгской набережной.
Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцев просят не парковать автомобили у тротуаров во время уборки снега
Фото:pixabay, яндекс.карты
Оставить комментарий