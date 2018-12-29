Центр Петербурга сковали пробки в 7 баллов

Больше всего проезд по Садовой улице, участку Невского проспекта от улицы Марата до Гончарной улицы и от площади Восстания до моста Александра Невского.

В четверг, 10 января, центр Северной столицы сковали пробки в 7 баллов. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Проехать от Садовой улицы до Невского проспекта совершенно невозможно. Тоже самое и от улицы Марата до Гончарной улицы и от площади Восстания до моста Александра Невского. Дурдом отмечает автовладелец

Кроме того, плотное движение наблюдается и на Васильевском острове на участке Среднего проспекта от Кадетской линии до 10-й и 11-й линий.

Также затор образовался и по Кантемировской улице в направлении Выборгской набережной.

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Фото:pixabay, яндекс.карты