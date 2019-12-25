Центр Алмазова объявил повторный аукцион на определение подрядчика строительства нейрохирургического комплекса

ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" объявил повторный аукцион на строительство научно-клинического нейрохирургического комплекса. Соответствующая закупка была размещена медцентром 6 июля.
Ранее, 9 июня, была опубликована аналогичная закупка. Датой окончания подачи заявок здесь значилось 6 июля. Как отмечается в документации, заявок на участие в электронном аукционе подано не было.
На первом этапе реализации проекта планируется строительство девятиэтажного лечебно-диагностического корпуса на 150 нейрохирургических коек и некоторых других объектов. Главная часть второго этапа – создание также девятиэтажного лечебно-реабилитационного корпуса на 180 коек.
Комплекс появится на Заповедной улице (напротив дома 41, литера А). Введен он может быть уже в 2023 году.
Заявки на участие в аукционе в рамках новой закупки принимаются до 23 июля.
Стоимость проекта составляет 6,99 миллиарда рублей.
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Фото: almazovcentre.ru
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