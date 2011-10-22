Цены на землю в Петербурге за год выросли вдвое

Сейчас в городе продается около 1900 га земли.

В Петербурге подорожала стоимость земли под строительство жилья и апартаментов. За год цен взлетели вдвое. Об этом пишет РБК Санкт-Петербург.

Сейчас в городе на Неве продается около 1900 га земли. В среднем цена одного квадратного метра участка в обжитом районе обойдется в 60 тысяч рублей. В прошлом году "квадрат" можно было купить за 30 тысяч рублей.

На стоимость земли влияет местоположение участка, его площадь, возможное использование, количество квадратных метров, которые можно застроить, и наличие разрешительной документации.

Эксперты считают, что дальнейшая ситуация со стоимостью земли будет зависеть от спроса на квартиры в новостройках. В течение двух-трех лет прогнозируется стагнация.

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