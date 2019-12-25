Цены на такси резко выросли в Петербурге

С 1 сентября они могут вырасти ещё больше.

В июне средняя стоимость поездки на такси в Петербурге составила 52,2 рубля в расчете на 1 километр. Это на 18,2% больше показателя прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.

Однако, в сервисе такси "Максим" изданию "РБК Петербург" рассказали, что по факту стоимость поездки на такси увеличилась больше, чем указывает Росстат. По данным компании, цены на такси в Петербурге с начали года выросли на 28%.

При этом участники рынка прогнозируют, что с 1 сентября цены вырастут еще на 30%. Это связано с вступлением в силу с 1 сентября нового закона. Законопроект подразумевает введение реестров автомобилей такси, а также закрепление для них обязательного белого цвета и допуск самозанятых в данную сферу.

Фото: Piter.tv