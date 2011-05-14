В Петербурге резко выросли цены на услуги стоматологов и врачей узкого профиля

Представители частных клиник подтвердили факт роста цен, объяснив его общим уровнем инфляции и необходимостью увеличения заработных плат своим сотрудникам.

Согласно данным аналитического отдела Mains Lab, средняя стоимость медицинских услуг в 2024 году возросла на 8%, причем в отдельных случаях этот показатель достигал 50% в годовом исчислении, пишет "Деловой Петербург".

Национальный рейтинговый агент (НРА) зафиксировал наиболее значительное повышение цен на услуги стоматологических клиник и специализированных врачей.

Представители частных клиник, опрошенные изданием, подтвердили факт роста цен, объяснив его общим уровнем инфляции и необходимостью увеличения заработных плат своим сотрудникам. Руководитель многопрофильной клиники "Три поколения" Виктор Казаков заявил, что повышение коснулось практически всех предоставляемых услуг, включая консультации специалистов.

Светлана Григорьева, главный врач сетей клиник "Персона" и "Прозрение", подчеркнула, что помимо общих экономических факторов, значительный вклад в рост стоимости медицинских услуг внесла высокая стоимость медицинского оборудования, медикаментов и расходных материалов, что негативно сказывается на рентабельности и окупаемости оборудования, а следовательно, и на конечной цене услуг.

Генеральный директор медтех-компании Lab4U Алексей Образцов добавил, что многие направления медицины зависят от зарубежных поставок. Например, в лабораторной диагностике импорт занимает более 90% рынка. Несмотря на это, цены на услуги лабораторий в 2024 году выросли незначительно по сравнению с увеличением затрат на реагенты и зарплаты медицинским работникам. В конце предыдущего года производители реагентов подняли цены на 5-15%, однако рынок лабораторной диагностики пока не отреагировал на эти изменения.

Эксперты НРА отмечают, что стоимость лабораторных и других диагностических процедур, таких как гастроскопия и УЗИ, остается стабильной либо увеличивается минимально. Однако Алексей Образцов прогнозирует, что дальнейшее давление курсов валют, снижение маржи и неэффективность текущих бизнес-моделей заставит ключевые игроки отрасли повысить цены на 10-15%.

Рост цен на медицинские услуги повлиял и на стоимость полисов добровольного медицинского страхования (ДМС). Юрий Волков, генеральный директор ООО "Совет по страхованию" (СОПОС), сообщил, что стоимость полисов для обычных сотрудников крупнейших страховых компаний выросла с 10-14 тысяч рублей в январе 2024 года до 12-19 тысяч рублей в январе 2025-го. Для руководителей среднего звена эта цифра увеличилась с 23-28 тысяч рублей до 26-47 тысяч рублей за тот же период.

Тем не менее, несмотря на рост цен, спрос на медицинские услуги в частных клиниках и коммерческих отделениях государственных учреждений продолжает оставаться высоким. Виктор Казаков заметил, что пациенты начали чаще обращаться в частные клиники, что увеличило время ожидания приема.

По данным "ДП", время ожидания приема у специалиста может составлять две недели и более. Лариса Гуслистова, главный врач сети оптик "Счастливый взгляд", назвала основную причину такой ситуации — нехватка кадров.

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