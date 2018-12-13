Оптовая цена на сахар в России рекордно упала

Цены упали на 27,5%, но это мало повлияет на снижение цен в рознице.

Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Союза сахаропроизводителей.

В ноябре оптовая цена на один килограмм сахара составляла 37 рублей. К июню она упала до 26,9 рубля. По мнению эксперта, такое падение цен нетипично для июля, так как сезон в сахарной отрасли начинается именно в этом месяце и заканчивается к сентябрю.

В конце сезона спрос на остатки сахара высок, и цены растут, поскольку производителям нужно компенсировать траты на его хранение.

Снижение оптовых цен незначительно влияет на стоимость в рознице. К июню килограмм сахара в магазине подешевел на 3,79 рубля и составил 43,19 рубля за килограмм.

Россельхознадзор: остались те, кто добросовестно производит молочную продукцию.

Видео: YouTube/ ПримаМедиа ТВ