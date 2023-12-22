Эксперт предрекла падение цен на "вторичку" старого фонда на 10-15% в Петербурге и Москве

Сейчас рынки обеих столиц отличаются двумя разнонаправленными тенденциями.

Цены на жильё в Петербурге и Москве могут измениться из-за новых условий ипотеки. Одно из таких изменений будет заключаться в ограничении кредитования по льготным программам на новостройки до 6 млн рублей. Как сообщила гендиректор национального рейтингового агентства Татьяна Григорьева в беседе с изданием "Известия", изменения на ипотечном рынке также повлекут перемены в сегменте вторичного жилья. Так, цены на квартиры в старом фонде Москвы и Петербурга могут опуститься на 10-15%.

Эксперт уточнила, что сейчас рынки обеих столиц отличаются двумя разнонаправленными тенденциями. С одной стороны, наблюдается растущая инфляция, повышение цен со стороны застройщиков и высокий спрос на недвижимость. В то же время, высокие процентные ставки и ужесточение льготных программ сдерживают этот спрос.

Согласно прогнозу Григорьевой, в ближайшие полгода стоимость недвижимости будет заморожена. Однако в знаковых локациях, таких как ЦАО Москвы или центр Петербурга, цены могут вырасти на 5%.

Ранее мы сообщили о том, что объёмы выдачи ипотеки в Петербурге выросли в 1,5 раза за год.

Фото: Piter.TV