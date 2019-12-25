Цены на апартаменты в Петербурге выросли до 16%

До конца этого года в городе планируется ввести 14 объектов общей площадью 176 тыс. квадратных метров.

По итогам июня цены на все виды апартаментов в Петербурге выросли до 16% по сравнению с показателями декабря прошлого года. Об этом сообщили аналитики агентства недвижимости "Knight Frank St Petersburg". Рост цен на апартаменты связан с удорожанием строительных материалов, выходом в продажу более дорогого объекта и "вымыванием" предложений.

Однако на рынке недвижимости не всё так гладко. За полгода количество предложений на жилплощадь сократилось на 25%. В последний раз данное количество предложений эксперты зафиксировали в 2016 году.

Ранее эксперты рассказали, как обстоят дела на первичном и вторичном рынке недвижимости в Петербурге.

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