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Цены на апартаменты в Петербурге выросли до 16%
Сегодня, 18:27
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Цены на апартаменты в Петербурге выросли до 16%

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До конца этого года в городе планируется ввести 14 объектов общей площадью 176 тыс. квадратных метров.

По итогам июня цены на все виды апартаментов в Петербурге выросли до 16% по сравнению с показателями декабря прошлого года. Об этом сообщили аналитики агентства недвижимости "Knight Frank St Petersburg". Рост цен на апартаменты связан с удорожанием строительных материалов, выходом в продажу более дорогого объекта и "вымыванием" предложений. 

Однако на рынке недвижимости не всё так гладко. За полгода количество предложений на жилплощадь сократилось на 25%. В последний раз данное количество предложений эксперты зафиксировали в 2016 году. 

Ранее эксперты рассказали, как обстоят дела на первичном и вторичном рынке недвижимости в Петербурге.

Фото: pexels.com

Теги: апартаменты, недвижимость, цены
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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