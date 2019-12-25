Цена на газ в Европе превысила 1200 долларов за тысячу кубометров

Цена на пике 6 октября составляла более 1900 долларов за 1 тс. кубометров.

На хабе в Нидерландах ноябрьский фьючерс нефти TTF в цене вырос на 7,6% и составил 102,5 евро за МВт•ч. Так, за тысячу кубометров получается 1229,4 доллара. Такие данные приводятся на бирже ICE на 09:25.

При этом в 10:20 цена на га снизилась до 1193 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, что 6 октября на пике цена на газ в Европе составила более 1900 долларов за 1 тыс. кубометров. Однако затем цена стала снижаться.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что страны ЕС пока не обращались в правительство с просьбой увеличить поставки газа.

Фото: pixabay