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Цены на газ в Европе опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров
Сегодня, 13:12
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Цены на газ в Европе опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров

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Максимальная стоимость была зафиксирована 21 декабря – она составила 2190,4 доллара за тысячу кубометров.

Во вторник, 18 января, цена на газ в Европе в начале торгов упала на 100 долларов. Так, стоимость фьючерса на февраль на хабе TTF опустилась до 878 долларов за тысячу кубометров. Такие данные приводятся на бирже ICE.

Однако к 14:55 мск цена поднялась до 912 долларов за одну тысячу кубометров. При этом в начале дня стоимость равнялась 1010 долларов.

Напомним, что 21 декабря 2021 года цен на газ в Европе побила исторический рекорд – она составила 2190,4 доллара за тысячу кубометров.

Ранее мы сообщали, что из-за простоя "Северного потока-2" могут вырасти цены на газ внутри России. 

Фото: pixabay

Теги: цена на газ в европе
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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