Цена на газ в Европе достигла почти 690 долларов за тысячу кубометров

Ранее цена на газ составляла 680 долларов за тысячу кубометров.

В ходе торгов на лондонской бирже ICE 9 сентября цена на газ в Европе выросла почти до 690 долларов за тысячу кубометров, пишет ТАСС.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила €56,345 за МВт⋅ч.

Ранее 9 сентября цена на газ в Европе составляла 680 долларов за тысячу кубометров. Так, за день общий рост стоимости составляет порядка 1,7%.

Ранее мы писали, что Песков назвал неофициальные версии гибели Зиничева кощунственными.

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